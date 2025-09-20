Journées Européennes du Patrimoine 2025 Troyes

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Les 20 et 21 septembre, les communes de l’agglomération troyenne vibreront au rythme des Journées Européennes du Patrimoine.



Visites guidées, ouvertures exceptionnelles de sites, rencontres et animations permettront à toutes et tous de (re)découvrir la richesse du patrimoine architectural.



Attention le nombre de visiteurs peut être limité, notamment pour certaines visites sur inscription obligatoire.

Retrouvez toutes les informations pratiques et les liens d’inscriptions sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr



Evénement gratuit sous réserve de modifications. .

Troyes & Troyes Champagne Métropole Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 34 14

