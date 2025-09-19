Journées Européennes du Patrimoine 2025 Ville de Chantilly Chantilly

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Ville de Chantilly Chantilly vendredi 19 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Ville de Chantilly

Chantilly Oise

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

La ville de Chantilly propose de nombreuses activités et visites à l’occasion des Journées du Patrimoine 2025 sur le thème du patrimoine.

PATRIMOINE ARCHITECTURAL ARCHITECTURE CIVILE ET HIPPIQUE

– Des boxes et des cours… l’architecture d’une écurie de courses Souvent cachée derrière de hauts murs de briques, les écuries sont un élément incontournable du patrimoine architectural cantilien. Poussez la porte de l’une d’elle et découvrez comment les contraintes et

spécificités de l’activité hippique se reflètent dans les boxes, les cours et la maison d’entraîneur…

/// samedi à 10h Durée 1h RDV à l’angle

de l’avenue de Montpensier et de l’avenue Jacques Bara. SUR RÉSERVATION s.gillois@ville-chantilly.fr

– Les maisons des officiers et l’architecture au XVIIIème siècle Construites à partir des années 1730 sur des plans de l’architecte Jean Aubert, les maisons des officiers s’intègrent dans le grand plan d’embellissement de Chantilly voulu par le prince Louis-Henri Bourbon Condé. En compagnie d’une conférencière, observez ces maisons alignées entre rue et Pelouse et pénétrez exceptionnellement dans le jardin de l’une d’elle pour admirer et décrypter sa façade.

/// dimanche à 11h Durée 1h RDV au pied de la statue sur l’hémicycle du duc d’Aumale, 19 rue du Connétable.

– Les villas cantiliennes et l’architecture de villégiature Au XIXe siècle, Chantilly rassemble toutes les qualités requises pour devenir ville

de villégiature station de chemin de fer, forêt, air pur et hippodrome. Entre 1870 et 1930, les rues se peuplent alors de maisons pittoresques, de petit manoirs et d’hôtels particuliers remarquables. Toits à pans multiples, diversité des matériaux, ferronneries ouvragées, les architectes s’en donnent à cœur joie !

/// dimanche à 14h Durée 1h30 environ RDV en bas de la rue des otages, à l’entrée du Bois Bourillon, devant la maquette de la ville.

PATRIMOINE ARCHITECTURAL ARCHITECTURE RELIGIEUSE

– Notre-Dame-de-l’Assomption, de la nef au clocher… Symbole de la création de la ville au XVII e siècle, Notre-Dame est l’église la plus ancienne de Chantilly. Venez visiter cet édifice caractéristique de l’architecture classique comme vous ne l’avez jamais vu,

de la nef au clocher, en passant par les loges et chapelles hautes. Un conférencier vous dévoilera les mystères du monument…

/// samedi à 16h, dimanche à 16h30 Durée 1h30 environ RDV devant l’église, rue du Connétable Attention, la visite des parties hautes nécessite de monter un escalier en colimaçon, non accessible aux personnes à mobilité réduite ou sujettes au vertige.

INSCRIPTION RECOMMANDÉE s.gillois@ville-chantilly.fr. En partenariat avec la paroisse de la Sainte-Famille.

– Saint-Peter’s Church, un petit morceau d’Angleterre à Chantilly… En 1860, le duc d’Aumale, alors exilé en Angleterre, donne un terrain, rue des Cascades, afin d’y construire une église pour la communauté anglicane de Chantilly. L’église Saint-Peter’s, érigée en 1865 dans

le style néo-gothique typique des églises rurales anglaises, est encore aujourd’hui le symbole de ce lien entre Chantilly et l’Angleterre…

/// samedi à 14h, dimanche à 14h30 Durée 1h environ RDV devant l’église, à l’angle de la rue des cascades et de l’avenue du Bouteiller. En partenariat avec Saint-Peter’s Church.

– Randonnée des sept chapelles Au XVI e siècle, Anne de Montmorency instaure sur son domaine de Chantilly un pèlerinage de sept chapelles, copié sur celui des basiliques de Rome. En compagnie d’une conférencière, traversez le parc du château et la ville et suivez cet itinéraire à la recherche de ces sept édifices… Si cette balade ne vous fait pas gagner le pardon de vos péchés, au moins elle vous dévoilera une part de l’histoire de Chantilly à la Renaissance !

/// samedi et dimanche à 15h NOMBRE DE PLACES LIMITÉ > INSCRIPTION OBLIGATOIRE s.gillois@ville-chantilly.fr RDV devant la chapelle Sainte-Croix dite de la Mère Marie , au bord de l’hippodrome, près du rond-point des Lions.

Durée 3h, prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. Le parcours fait environ 6 km, de la première chapelle à la place Omer Vallon, en passant par le parc du château. Un conseil vous pouvez vous garer au parking du Réservoir (gratuit), derrière l’Office de tourisme, situé à mi-parcours. En partenariat avec la Fondation Condé.

PATRIMOINE ARCHITECTURAL ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

– Le quartier du coq chantant et l’architecture des trente glorieuses à Chantilly Après la Seconde Guerre mondiale, l’urbanisme et l’architecture de Chantilly connaissent une véritable mutation avec la construction de grands ensembles et de nouveaux quartiers. Le Coq Chantant est un de ces exemples les plus frappants. La visite du quartier revient sur les différentes étapes et raisons de ces mutations architecturales.

/// dimanche à 10h Durée 1h15 environ RDV devant l’église Saint-François, au bout de l’allée du Valois, quartier du Coq Chantant.

PATRIMOINE ARCHITECTURAL ARCHICREATIF ARCHIATTENTIF

Comprendre l’architecture c’est d’abord la regarder mais aussi la décortiquer et l’imaginer. Pour les journées du patrimoine, le service « ville d’art et d’histoire » vous propose un atelier pour enfants et un rallye photo à faire en famille !

– Atelier « L’architecture ? On s’en tamponne (ou pas!) Au cœur des quartiers, petits et grands sont invités à observer puis reproduire les éléments d’architecture qui les entourent et décorent leur cadre de vie. Pour cela, avec l’aide de Pia Delplanque, les enfants réalisent un dessin qu’ils reproduisent avec la technique de la gravure pour créer un tampon représentant des détails architecturaux cantiliens.

/// Samedi de 10h à 12h au city stade du quartier Lefébure Dimanche de 15h à 17h en bas de la rue des otages, à l’entrée du Bois Bourillon, à côté de la maquette de la ville.

– Rallye Photo Œil de bœuf, échauguette, corniche à modillons… munis d’un appareil photo ou de votre portable, partez sur la piste d’éléments architecturaux qui décorent les constructions cantiliennes. Votre mission, si vous l’acceptez, est de retrouver 10 détails à travers la ville. Nous vous avons préparé un livret vous indiquant les différents éléments à retrouver avec quelques indices pour vous aider. Vous avez le week-end pour prendre vos photos ! Si vous réussissez, rendez-vous dimanche à 18h au musée de la dentelle pour récupérer un petit cadeau !

/// Livret disponible dès le vendredi 19 septembre à l’accueil de la mairie, à l’office de tourisme et sur www.ville-chantilly.fr

« LA DANSE, C’EST DE L’ARCHITECTURE EN MOUVEMENT » Jérôme Touzalin

Visite Dansée Architecture et corps, une question d’équilibre… Ou pas ? Danse et architecture, deux techniques, deux arts apparemment éloignés… mais si finalement elles avaient des points communs ? des points de rencontre ? des histoires à partager ? Entre danse contemporaine et découverte du patrimoine bâti, la conférencière Patricia Feugey et le chorégraphe, danseur, Roberto Vidal vous entraînent dans une expérience inédite, inclusive. Oubliez vos appréhensions et vos complexes et laissez-vous guider dans une déambulation sensible et participative, mettant en tension l’histoire avec la danse et le corps. La visite se poursuit par la performance Bastos réalisée par le chorégraphe.

/// dimanche à 16h30 NOMBRE DE PLACES LIMITÉ > INSCRIPTION OBLIGATOIRE s.gillois@ville-chantilly.fr RDV au pied de la statue sur l’hémicycle du duc d’Aumale, 19 rue du Connétable. Vêtements et chaussures confortables recommandés, accessible à tout type de public.

ALAIN DECAUX, LA VOIX DE L’HISTOIRE

La ville de Chantilly, la communauté de communes de l’Aire Cantilienne, l’association des Amis d’Alain Decaux et l’ensemble de ses partenaires publics et privés rendent hommage à Alain Decaux à l’occasion du centenaire de sa naissance, en proposant une

exposition qui lui est consacrée. Un ensemble de panneaux retrace la vie et les passions d’un homme hors du commun, journaliste, essayiste, biographe, scénariste, homme de radio et de télévision, membre de l’Académie française et formidable conteur. Ses liens avec Chantilly étaient forts puisque il fut de 1998 à 2009, au titre de l’Institut de France, président du Collège des Conservateurs de Chantilly et œuvra sans relâche pour la sauvegarde du Domaine de Chantilly. Avec cette exposition vous découvrirez le parcours incroyable de ce pionnier des programmes d’histoire dans les médias.

/// Exposition présentée avenue Joffre du 20 septembre au 20 novembre 2025, accès libre. Production Les Amis d’Alain Decaux. Réalisation Micheline Pelletier Decaux.

PATRIMOINE INSOLITE

Chantilly regorge de monuments fastueux mais aussi de lieux insolites et méconnus. Voudriez-vous les découvrir ? Les conférenciers et conférencières ville d’art et d’histoire vous y accueillent et partagent avec vous Histoire et anecdotes.

– La Grande Glacière de Chantilly Autrefois, on rafraîchissait les aliments et boissons avec de la glace prélevée l’hiver sur les étangs du parc et conservée durant toute l’année dans un puits conçu à cet effet. Venez découvrir cette curiosité architecturale et l’usage de cette ressource dans la vie quotidienne des Princes.

/// samedi et dimanche à 17h30 Durée 1h RDV rond-point des Lions à la sortie de Chantilly, en direction de Montgrésin Pour des questions d’accessibilité et de sécurité, il n’est pas possible de descendre au fond de la glacière mais il est permis de pénétrer dans le couloir d’accès. Avec l’aimable autorisation du Château de Chantilly.

– La pharmacie Condé et les mystères de la médecine d’autrefois… Cachée au cœur de la Fondation Condé, la pharmacie Condé rappelle l’histoire multiséculaire de cette institution cantilienne. En entrant, vous serez saisis par la profusion des pots et la beauté de leur décor. Mais que se cache-t-il derrière la Thériaque, le Mithridate et la poudre de vipère ? Vous le saurez en suivant cette visite pleine de mystères…

/// samedi et dimanche à 15h Durée 1h15 RDV place Versepuy devant la grille de la Fondation Condé. En partenariat avec la Fondation Condé.

DEAMBULATIONS THEATRALISEES

– A la recherche des jardins perdus Des miroirs d’eau reflétant la couleur du ciel, Et tout autour des parterres de broderie… 1818. Louis VI Henri de Bourbon- Condé évoque avec nostalgie l’époque fastueuse de son château de Chantilly et les jardins fabuleux qui existaient alors, voulus par son aïeul, le Grand Condé, et dessinés par André Le Nôtre. Au fil de l’eau, il se rappelle, et nous emmène avec lui dans ses souvenirs et ses fantasmes. En effet, si le temps a effacé la trace de ces jardins enchanteurs, l’eau demeure une source de mémoire et découvre des vestiges qui deviendront plus tard, des fondations. En suivant ce récit tout le long des canaux, vous comprendrez et imaginerez plus de trois siècles de l’histoire de Chantilly…

/// samedi à 16h30 et dimanche à 16h Durée 1h15 RDV place de la Machine, devant le Pavillon de Manse

– Théâtre au cœur de Chantilly L’histoire de Chantilly regorge de personnages hauts en couleurs et témoins de la petite et de la grande Histoire de la ville. Deux comédiens vous invitent pour un circuit hors du temps, de la Gare à la Petite Pelouse, en compagnie de ces Cantiliens pittoresques.

/// dimanche à 11h Durée 1h RDV devant la gare de Chantilly. Déambulations théâtrales écrites par Prisca de Montbel, interprétées par les comédiens de l’Académie des Arts dramatiques de Chantilly, proposées à l’occasion de la mise en place du nouveau circuit de panneaux d’interprétation du patrimoine de Chantilly le long des canaux.

FRANCE GALOP

/// samedi, gratuit

Découvrez les coulisses de l’entraînement hippique

– MATIN visites des pistes d’entraînement (terrains des Aigles, piste des Lions, terrain d’entraînement de Coye-la-Forêt et de Lamorlaye).

– MATIN visites des plus belles écuries de courses.

– APRES MIDI accès gratuit à l’hippodrome, courses hippiques, animations foodtrucks, bar et espace convivial.

Horaires, adresses précises et détails pratiques sur Instagram @fgchantilly Facebook Chantilly Horse Racing &Training

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE CHANTILLY ET DE SON ENVIRONNEMENT

/// Mairie de Chantilly 11 avenue Joffre salle des conférences www.asce-chantilly.fr

/// samedi à 15h, gratuit Conférence Le bois de nos forêts par Henri Dupriez 0 .

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

