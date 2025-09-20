Journées Européennes du Patrimoine 2025 Visite commentée de Guimet+Digne Maison Alexandra David-Neel Digne-les-Bains

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Visite commentée de Guimet+Digne Maison Alexandra David-Neel Digne-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Visite commentée de Guimet+Digne

Maison Alexandra David-Neel 27 avenue du Maréchal Juin Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 17:15:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion de Guimet+Digne-les-Bains Japon Chefs-d’œuvre du musée Guimet, nous vous invitons à un voyage à travers les légendes et traditions japonaises.

.

Maison Alexandra David-Neel 27 avenue du Maréchal Juin Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 31 32 38 contact.adn@ambulo.fr

English :

On the occasion of Guimet+Digne-les-Bains Japan Masterpieces from the Musée Guimet, we invite you on a journey through Japanese legends and traditions.

German :

Anlässlich von Guimet+Digne-les-Bains Japan Meisterwerke des Guimet-Museums laden wir Sie zu einer Reise durch die japanischen Legenden und Traditionen ein.

Italiano :

Per Guimet+Digne-les-Bains Giappone Capolavori dal Musée Guimet, vi invitiamo a un viaggio attraverso le leggende e le tradizioni giapponesi.

Espanol :

Para Guimet+Digne-les-Bains Japón Obras maestras del Museo Guimet, le invitamos a un viaje a través de las leyendas y tradiciones japonesas.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2025 Visite commentée de Guimet+Digne Digne-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains