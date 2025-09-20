Journées Européennes du Patrimoine 2025 Visite de la Machine de Watt Fumel

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Visite de la Machine de Watt Fumel samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Visite de la Machine de Watt

34 avenue de l’Usine Fumel Lot-et-Garonne

2025-09-20 2025-09-21

Visites guidées de la fameuse Machine de Watt, en petit groupe.

Réservation obligatoire sur le site de l’Office de Tourisme Fumel Vallée du Lot.

Rendez-vous avec votre guide, avenue de l’Usine, devant le Pôle de Développement Territorial.

À partir de 6 ans. Attendre votre guide avant d’entrer.

34 avenue de l’Usine Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Journées Européennes du Patrimoine 2025 Visite de la Machine de Watt

Guided tours of the famous Watt Machine, in small groups.

Booking required on the Fumel Vallée du Lot Tourist Office website.

Meet your guide on Avenue de l’Usine, in front of the Pôle de Développement Territorial.

From 6 years old. Wait for your guide before entering, private property.

German : Journées Européennes du Patrimoine 2025 Visite de la Machine de Watt

Geführte Besichtigungen der berühmten Watt-Maschine in kleinen Gruppen.

Reservierung auf der Website des Office de Tourisme Fumel Vallée du Lot erforderlich.

Treffpunkt mit Ihrem Führer, avenue de l’Usine, vor dem Pôle de Développement Territorial.

Ab 6 Jahren. Warten Sie vor dem Betreten auf Ihren Führer.

Italiano :

Visite guidate alla famosa Macchina di Watt, in piccoli gruppi.

Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ufficio del Turismo di Fumel Vallée du Lot.

Incontro con la guida in avenue de l’Usine, di fronte al Pôle de Développement Territorial.

Per i bambini a partire dai 6 anni. Attendere la guida prima di entrare.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine 2025 Visite de la Machine de Watt

Visitas guiadas a la famosa Máquina de Watt, en grupos reducidos.

Imprescindible reservar en la página web de la Oficina de Turismo de Fumel Vallée du Lot.

Encuentro con el guía en la avenida de l’Usine, frente al Polo de Desarrollo Territorial.

Para niños a partir de 6 años. Espere a su guía antes de entrar.

