Journées européennes du Patrimoine 2025 visite du domaine de la Samaritaine Lay-Saint-Christophe
Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
La fontaine, à laquelle sont accoudés le Christ et la Samaritaine est exceptionnelle en Lorraine. Caractéristiques du premier quart du XVIIe siècle, les bâtiments de plan en U composant la demeure précèdent au sud un jardin en terrasses aménagé au XVIIe siècle.
Rendez-vous au 27 rue de l’armée Patton à Lay-Saint-Christophe
Ouverture le samedi et dimanche de 10h à 18hTout public
0 .
Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 40 40
English :
The fountain, with Christ and the Samaritan woman leaning against it, is unique in Lorraine. Characteristic of the first quarter of the 17th century, the U-shaped buildings that make up the residence precede a terraced garden laid out in the 17th century.
Meet at 27 rue de l’armée Patton, Lay-Saint-Christophe
Open Saturday and Sunday, 10 a.m. to 6 p.m
German :
Der Brunnen, an den sich Christus und die Samariterin anlehnen, ist in Lothringen außergewöhnlich. Die Gebäude mit U-förmigem Grundriss, aus denen das Anwesen besteht, stammen aus dem ersten Viertel des 17.
Treffpunkt: 27 rue de l’armée Patton in Lay-Saint-Christophe
Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr
Italiano :
La fontana, con Cristo e la Samaritana appoggiati, è eccezionale in Lorena. Tipici del primo quarto del XVII secolo, gli edifici a forma di U che compongono la residenza si affacciano su un giardino terrazzato realizzato nel XVII secolo.
Vai al 27 di rue de l’armée Patton a Lay-Saint-Christophe
Aperto sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00
Espanol :
La fuente, con Cristo y la Samaritana apoyados en ella, es excepcional en Lorena. Típicos del primer cuarto del siglo XVII, los edificios en forma de U que componen la residencia dan a un jardín en terrazas trazado en el siglo XVII.
Ir al 27 rue de l’armée Patton en Lay-Saint-Christophe
Abierto los sábados y domingos de 10.00 a 18.00 h
