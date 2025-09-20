JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: VISITE GUDIÉE DE CHANTIER DE L’ABBAYE D’ANIANE Aniane

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: VISITE GUDIÉE DE CHANTIER DE L’ABBAYE D’ANIANE Aniane samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: VISITE GUDIÉE DE CHANTIER DE L’ABBAYE D’ANIANE

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une visite guidée gratuit du chantier en cours dans l’ancienne abbaye d’Aniane.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une visite guidée gratuit du chantier en cours dans l’ancienne abbaye d’Aniane.

La chapelle de l’ancien pénitencier est en cours de réhabilitation. Séminaires, expositions, spectacles, réceptions ou concerts pourront être organisés dans cet espace culturel d’une capacité de 250 places assises. Entrez exceptionnellement sur le chantier en compagnie de votre guide pour découvrir les étapes de ce chantier en avant première.

A partir de 15 ans.

Nombre de places limitées.

Durée de la visite: 45min .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

As part of the Journées Européennes du Patrimoine (European Heritage Days), a free guided tour of the work in progress at the former abbey of Aniane.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals findet eine kostenlose Führung durch die laufende Baustelle in der ehemaligen Abtei von Aniane statt.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, visita guidata gratuita ai lavori in corso presso l’ex abbazia di Aniane.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visita guiada gratuita a las obras en curso en la antigua abadía de Aniane.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: VISITE GUDIÉE DE CHANTIER DE L’ABBAYE D’ANIANE Aniane a été mis à jour le 2025-08-10 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT