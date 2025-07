JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: VISITE GUIDÉE DE BÉLARGA Bélarga

Place de la république Bélarga Hérault

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme vous propose une visite guidée gratuite du village de Bélarga.

Partez à la découverte de Bélarga, un village médiéval de caractère niché au bord de l’Hérault. Entre vestiges du passé, ruelles chargées d’histoire et traditions viticoles encore bien vivantes, cette visite guidée vous invite à explorer l’âme d’un terroir authentique. Une parenthèse hors du temps pour célébrer ensemble le patrimoine local, entre nature, pierre et vigne.

Durée de la visite: 1h

Sur inscription. .

Place de la république Bélarga 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83

English :

As part of the European Heritage Days, the Tourist Office is offering a free guided tour of the village of Bélarga.

Discover Bélarga, a medieval village of character nestling on the banks of the Hérault. Here, you’ll discover relics of the past, narrow streets steeped in history and winegrowing traditions that are still very much alive.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen das Fremdenverkehrsamt eine kostenlose Führung durch das Dorf Bélarga an.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch Bélarga, ein mittelalterliches Dorf mit Charakter, das am Ufer des Hérault liegt. Zwischen Überresten der Vergangenheit, geschichtsträchtigen Gassen und noch lebendigen Weinbautraditionen.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Ufficio del Turismo propone una visita guidata gratuita del villaggio di Bélarga.

Scoprite Bélarga, un villaggio medievale di carattere adagiato sulle rive dell’Hérault. Qui troverete cimeli del passato, stradine ricche di storia e tradizioni vitivinicole ancora molto vive.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Oficina de Turismo ofrece una visita guiada gratuita al pueblo de Bélarga.

Descubra Bélarga, un pueblo medieval con carácter situado a orillas del Hérault. Aquí encontrará reliquias del pasado, callejuelas cargadas de historia y tradiciones vitivinícolas aún muy vivas.

