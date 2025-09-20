Journées Européennes du patrimoine 2025 visite guidée de la villa d’Alexandra David Neel Maison Alexandra David-Neel Digne-les-Bains
Journées Européennes du patrimoine 2025 visite guidée de la villa d’Alexandra David Neel Maison Alexandra David-Neel Digne-les-Bains samedi 20 septembre 2025.
Maison Alexandra David-Neel 27 avenue du Maréchal Juin Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Alexandra David-Neel vous ouvre ses portes gratuitement !
Maison Alexandra David-Neel 27 avenue du Maréchal Juin Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 31 32 38 contact.adn@ambulo.fr
English :
On the occasion of the European Heritage Days, the Maison Alexandra David-Neel opens its doors to you free of charge!
German :
Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet das Alexandra-David-Neel-Haus seine Türen für Sie kostenlos!
Italiano :
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Maison Alexandra David-Neel vi apre le porte gratuitamente!
Espanol :
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Maison Alexandra David-Neel le abre sus puertas gratuitamente
