Journées Européennes du patrimoine 2025 visite guidée de la villa d’Alexandra David Neel Maison Alexandra David-Neel Digne-les-Bains

Journées Européennes du patrimoine 2025 visite guidée de la villa d'Alexandra David Neel

Maison Alexandra David-Neel 27 avenue du Maréchal Juin Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Alexandra David-Neel vous ouvre ses portes gratuitement !

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Maison Alexandra David-Neel opens its doors to you free of charge!

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet das Alexandra-David-Neel-Haus seine Türen für Sie kostenlos!

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Maison Alexandra David-Neel vi apre le porte gratuitamente!

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Maison Alexandra David-Neel le abre sus puertas gratuitamente

