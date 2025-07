JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE DE GELLONE Saint-Guilhem-le-Désert

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE DE GELLONE Saint-Guilhem-le-Désert samedi 20 septembre 2025.

2 Place de la liberté Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Laissez-vous guider par un passionné d’histoire à travers les siècles, et partez à la découverte de l’abbaye de Gellone. De sa fondation au cœur du Moyen Âge à l’élégance de son église, en passant par les aventures mouvementées de son cloître, chaque pierre vous murmure les secrets d’un passé riche et captivant.

Places limitées, sur inscription

Durée de la visite: 1h

Laissez-vous guider par un passionné d’histoire à travers les siècles, et partez à la découverte de l’abbaye de Gellone. De sa fondation au cœur du Moyen Âge à l’élégance de son église, en passant par les aventures mouvementées de son cloître, chaque pierre vous murmure les secrets d’un passé riche et captivant.

Information importante :

Veuillez noter que ce site n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite (moteur) .

2 Place de la liberté Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie

English :

Let a history buff guide you through the centuries, as you discover Gellone Abbey. From its foundation in the heart of the Middle Ages to the elegance of its church and the turbulent adventures of its cloister, every stone whispers the secrets of a rich and captivating past.

Places are limited, registration required

Tour duration: 1h

German :

Lassen Sie sich von einem Geschichtsliebhaber durch die Jahrhunderte führen und entdecken Sie die Abtei von Gellone. Von der Gründung der Abtei im Mittelalter über die Eleganz ihrer Kirche bis hin zu den turbulenten Abenteuern ihres Klosters jeder Stein flüstert Ihnen die Geheimnisse einer reichen und fesselnden Vergangenheit zu.

Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich

Dauer der Führung: 1 Stunde

Italiano :

Lasciatevi guidare attraverso i secoli da un appassionato di storia e partite alla scoperta dell’Abbazia di Gellone. Dalla sua fondazione nel cuore del Medioevo all’eleganza della sua chiesa e alle turbolente avventure del suo chiostro, ogni pietra sussurra i segreti di un passato ricco e affascinante.

I posti sono limitati

Durata della visita: 1 ora

Espanol :

Déjese guiar a través de los siglos por un aficionado a la historia y láncese a descubrir la abadía de Gellone. Desde su fundación en plena Edad Media hasta la elegancia de su iglesia y las turbulentas aventuras de su claustro, cada piedra susurra los secretos de un pasado rico y cautivador.

Plazas limitadas

Duración de la visita: 1 hora

