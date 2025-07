JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION HOMMAGE À NELLO À ARGILEUM Saint-Jean-de-Fos

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION HOMMAGE À NELLO À ARGILEUM

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme vous propose une visite guidée gratuite de l’exposition en hommage à Nello à Argileum.

Plongez dans l’univers singulier de Nello Stevanin, artiste potier et sculpteur profondément attaché à Saint-Jean-de-Fos.

Cette visite guidée vous invite à (re)découvrir le parcours d’un créateur habité par la matière, dont les œuvres mêlent influences méditerranéennes, héritage familial et hommage vibrant à la figure féminine.

À travers ses sculptures tournées, ses majoliques colorées, ses dessins et ses pièces uniques en bois, bronze ou marbre, cette exposition rend hommage à un homme discret mais passionné, pour qui l’art était un langage sensible et vivant.

Sur inscription.

Durée de la visite: 1h .

English :

As part of the European Heritage Days, the Tourist Office is offering a free guided tour of the Nello tribute exhibition at Argileum.

Immerse yourself in the unique world of Nello Stevanin, a potter and sculptor deeply attached to Saint-Jean-de-Fos.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet das Fremdenverkehrsamt eine kostenlose Führung durch die Ausstellung zu Ehren von Nello in Argileum an.

Tauchen Sie ein in die einzigartige Welt des Töpfers und Bildhauers Nello Stevanin, der mit Saint-Jean-de-Fos tief verbunden ist.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Ufficio del Turismo offre una visita guidata gratuita alla mostra in omaggio a Nello all’Argileum.

Immergetevi nel mondo unico di Nello Stevanin, ceramista e scultore profondamente legato a Saint-Jean-de-Fos.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Oficina de Turismo ofrece una visita guiada gratuita a la exposición en homenaje a Nello en Argileum.

Sumérjase en el universo único de Nello Stevanin, alfarero y escultor profundamente vinculado a San Juan de Fos.

