JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 VISITE GUIDÉE DE MONTPEYROUX Montpeyroux

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 VISITE GUIDÉE DE MONTPEYROUX Montpeyroux dimanche 21 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 VISITE GUIDÉE DE MONTPEYROUX

Devant la fontaine Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme vous propose une visite guidée gratuite du village de Montpeyroux.

Un guide-conférencier de l’Office de Tourisme vous invite à remonter le temps à la découverte de l’histoire de ce village, façonné par son castellas perché et par une longue tradition viticole qui marque encore les paysages et les mémoires.

Sur inscription

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme vous propose une visite guidée gratuite du village de Montpeyroux.

Un guide-conférencier de l’Office de Tourisme vous invite à remonter le temps à la découverte de l’histoire de ce village, façonné par son castellas perché et par une longue tradition viticole qui marque encore les paysages et les mémoires.

Sur inscription.

Durée de la visite: 1h .

Devant la fontaine Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83

English :

As part of the European Heritage Days, the Tourist Office is offering a free guided tour of the village of Montpeyroux.

A guide from the Tourist Office invites you to step back in time and discover the history of this village, shaped by its perched castellas and a long tradition of winegrowing that still leaves its mark on landscapes and memories.

Registration required

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen das Fremdenverkehrsamt eine kostenlose Führung durch das Dorf Montpeyroux an.

Ein Fremdenführer des Fremdenverkehrsamtes lädt Sie ein, in die Vergangenheit zu reisen und die Geschichte dieses Dorfes zu entdecken, das von seinem hochgelegenen Castellas und einer langen Weinbautradition geprägt wurde, die noch heute die Landschaft und die Erinnerungen prägt.

Auf Anmeldung

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Ufficio del Turismo propone una visita guidata gratuita del villaggio di Montpeyroux.

Una guida dell’Ufficio del Turismo vi porterà indietro nel tempo per scoprire la storia di questo villaggio, plasmato dai suoi castelli arroccati e da una lunga tradizione di viticoltura che ancora oggi lascia il segno nel paesaggio e nella memoria delle persone.

Registrazione obbligatoria

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Oficina de Turismo ofrece una visita guiada gratuita al pueblo de Montpeyroux.

Un guía de la Oficina de Turismo le hará retroceder en el tiempo para descubrir la historia de este pueblo, marcada por sus castillos encaramados y una larga tradición vitivinícola que sigue dejando su huella en el paisaje y en la memoria de la gente.

Inscripción obligatoria

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 VISITE GUIDÉE DE MONTPEYROUX Montpeyroux a été mis à jour le 2025-07-29 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT