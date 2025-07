JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: VISITE GUIDÉE DE SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT, LE VILLAGE ET DE L’ABBAYE DE GELLONE Saint-Guilhem-le-Désert

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme vous propose une visite guidée gratuite du village de Saint-Guilhem-le-Désert et de son abbaye. Partez à la découverte de Saint-Guilhem-le-Désert, l’un des Plus Beaux Villages de France, où chaque pierre semble murmurer une histoire.

Partez à la découverte de Saint-Guilhem-le-Désert, l’un des Plus Beaux Villages de France, où chaque pierre semble murmurer une histoire. Niché au creux du val de Gellone, entre falaises et verdure, ce joyau médiéval vous invite à un voyage hors du temps. En suivant notre guide passionnée, vous parcourrez les ruelles sinueuses du village, à la rencontre de trésors patrimoniaux l’église et le cloître de l’abbaye de Gellone, chef-d’œuvre de l’art roman languedocien, les façades sculptées des maisons anciennes, et la sérénité de la cascade du Verdus. Une promenade riche en découvertes et en émotions, au cœur d’un lieu empreint de spiritualité et d’histoire.

Sur inscription.

Durée de la visite: 1h30

Veuillez noter que ce site n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite (moteur) .

2 Place de la liberté Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie

As part of the European Heritage Days, the Tourist Office is offering a free guided tour of the village of Saint-Guilhem-le-Désert and its abbey. Discover Saint-Guilhem-le-Désert, one of France?s most beautiful villages, where every stone seems to whisper a story.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen das Fremdenverkehrsamt eine kostenlose Führung durch das Dorf Saint-Guilhem-le-Désert und seine Abtei an. Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch Saint-Guilhem-le-Désert, eines der schönsten Dörfer Frankreichs, in dem jeder Stein eine Geschichte zu flüstern scheint.

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Ufficio del Turismo propone una visita guidata gratuita del villaggio di Saint-Guilhem-le-Désert e della sua abbazia. Scoprite Saint-Guilhem-le-Désert, uno dei Borghi più belli di Francia, dove ogni pietra sembra sussurrare una storia.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Oficina de Turismo ofrece una visita guiada gratuita al pueblo de Saint-Guilhem-le-Désert y su abadía. Descubra Saint-Guilhem-le-Désert, uno de los pueblos más bonitos de Francia, donde cada piedra parece susurrar una historia.

