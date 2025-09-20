JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: VISITE GUIDÉE DU JARDIN BOTANIQUE DE LA FONT DE BEZOMBES Saint-André-de-Sangonis

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Jardin Botanique de la Font de Bezombes vous fait une offre.

Pour toutes entrée payée, une visite guidée sera offerte.

Ce jardin botanique paysager a vu le jour dans les années 90 dans une mini-vallée. Une source abondante a permis la création de plans d’eau et favorise une végétation luxuriante.

Les différents niveaux ont favorisé la création d’espaces divers arrosés abondamment ou pas, avec des végétaux adaptés.

7 styles sont présents tropical, de désert, de marais, chinois, régulier, cloître de simples et potager.

Paons, cygnes, canards agrémentent la promenade entre ombre et soleil. .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 81 44 gerardetmoniquesimon@free.fr

English :

As part of the European Heritage Days, the Jardin Botanique de la Font de Bezombes is making a special offer.

For every paid admission, a guided tour will be offered.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals macht Ihnen der Botanische Garten Font de Bezombes ein Angebot.

Für jeden bezahlten Eintritt wird eine geführte Besichtigung angeboten.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il Jardin Botanique de la Font de Bezombes propone un’offerta speciale.

Per ogni ingresso a pagamento, verrà offerta una visita guidata.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Jardin Botanique de la Font de Bezombes hace una oferta especial.

Por cada entrada pagada, se ofrecerá una visita guiada.

