JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: VISITE GUIDÉE DU PONT DU DIABLE

Aniane Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme vous propose une visite guidée gratuite du site du Pont du Diable.

Depuis la Maison du Grand Site de France, laissez-vous emporter par une balade ponctuée de récits et de panoramas grandioses. En traversant la Passerelle des Anges, vous rejoindrez le mythique Pont du Diable, lové dans un écrin de nature spectaculaire. Ce lieu, entre légendes anciennes et histoire façonnée par les hommes, est aussi un exemple d’aménagement respectueux de son environnement.

Sur inscription.

Durée de la visite: 1h .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83

English :

As part of the European Heritage Days, the Tourist Office is offering a free guided tour of the Pont du Diable site.

From the Maison du Grand Site de France, let yourself be carried away by a walk punctuated by stories and grandiose panoramas. Crossing the Passerelle des Anges, you’ll reach the mythical Pont du Diable, nestled in a spectacular natural setting.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen das Fremdenverkehrsamt eine kostenlose Führung durch die Stätte der Teufelsbrücke an.

Lassen Sie sich vom Maison du Grand Site de France aus zu einem Spaziergang mit Erzählungen und grandiosen Panoramen entführen. Über die Passerelle des Anges erreichen Sie die mythische Pont du Diable, die in einer spektakulären Naturlandschaft liegt.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Ufficio del Turismo offre una visita guidata gratuita al sito del Pont du Diable.

Dalla Maison du Grand Site de France, lasciatevi trasportare da una passeggiata costellata di storie e panorami grandiosi. Attraversate la Passerelle des Anges per raggiungere il leggendario Pont du Diable, immerso in uno spettacolare scenario naturale.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Oficina de Turismo ofrece una visita guiada gratuita al Pont du Diable.

Desde la Maison du Grand Site de France, déjese llevar por un paseo salpicado de historias y grandiosos panoramas. Atraviese la Passerelle des Anges para llegar al legendario Pont du Diable, situado en un marco natural espectacular.

