JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: VISITE GUIDÉE HISTORIQUE; DE L’ABBAYE À LA COLONIE PÉNITENTIAIRE Aniane

50 Bouelvard Félix Giraud Aniane Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une visite guidée gratuite de l’ancienne abbaye d’Aniane vous est proposé.

1200 ans nous séparent de la fondation de l’abbaye d’Aniane. Si elle a prospéré durant des centaines d’années, il est aujourd’hui difficile de percevoir ce passé prestigieux.

Monastère, filature de coton, colonie pénitentiaire… Venez découvrir l’histoire singulière d’un lieu dont on ne soupçonnerait pas les innombrables vies.

Vous découvrirez un site au passé riche et mouvementé aujourd’hui en cours de réhabilitation.

Une visite immanquable pour explorer un lieu habituellement fermé au public !

A partir de 15 ans.

Durée de la visite: 1h30-2h

Nombre de places limitées. .

English :

As part of the European Heritage Days, we’re offering a free guided tour of the ancient abbey of Aniane.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes wird Ihnen eine kostenlose Führung durch die ehemalige Abtei von Aniane angeboten.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, è possibile effettuare una visita guidata gratuita dell’antica abbazia di Aniane.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, puede realizar una visita guiada gratuita a la antigua abadía de Aniane.

