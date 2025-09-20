JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: VISITE GUIDÉE SI TU N’ES PAS SAGES, TU IRAS À ANIANE Aniane

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une visite guidée thématique « Si tu n’es pas sages, tu iras à Aniane » vous est proposé.

Venez découvir l’ancienne colonie penitentiaire d’Aniane.

L’ancienne abbaye d’Aniane est un témoin privilégié de l’évolution de la justice pour les mineurs. Au cours de cette visite bouleversante, notre guide vous racontera les changements survenus entre la création de la colonie pénitentiaire et la fermeture de l’institut spécialisé d’éducation surveillée.

A partir de 15 ans.

Nombre de places limitées. .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

As part of the European Heritage Days, we’re offering a themed guided tour entitled « Si tu n’es pas sages, tu iras à Aniane » (« If you’re not wise, you’ll go to Aniane »).

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes wird Ihnen eine thematische Führung « Wenn du nicht weise bist, gehst du nach Aniane » angeboten.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, viene proposta una visita guidata a tema dal titolo « Si tu n’es pas sages, tu iras à Aniane » (Se non sei saggio, andrai ad Aniane).

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, se propone una visita guiada temática titulada « Si tu n’es pas sages, tu iras à Aniane » (Si no eres sabio, irás a Aniane).

