Journées européennes du Patrimoine 2025 visite libre du Jardin d’Adoué Lay-Saint-Christophe
8 Chemin du Rupt d’Adoué Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Le jardin d’Adoué se découvre à travers de généreux massifs de plantes vivaces rustiques, parfaitement adaptées au climat continental, cultivées sans arrosage à long terme, ni protection hivernale. Les nombreux arbres et arbustes assurent un spectacle sans cesse renouvelé. Plusieurs bassins, une roseraie et un verger complètent harmonieusement l’ensemble.
RDV 8, Chemin du Rupt d’Adoué.
Ouverture Samedi de 14h à 18h 03 83 22 68 12 www.jardin-adoue.com.Tout public
8 Chemin du Rupt d’Adoué Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 22 68 12
English :
The Adoué garden features generous beds of hardy perennials, perfectly adapted to the continental climate and grown without long-term watering or winter protection. The many trees and shrubs provide an ever-changing spectacle. Several ponds, a rose garden and an orchard harmoniously complete the ensemble.
RDV 8, Chemin du Rupt d?Adoué.
Open: Saturday, 2pm to 6pm ? 03 83 22 68 12 ? www.jardin-adoue.com.
German :
Der Garten von Adoué lässt sich durch großzügige Beete mit rustikalen Stauden entdecken, die perfekt an das kontinentale Klima angepasst sind und ohne langfristige Bewässerung oder Winterschutz angebaut werden. Die zahlreichen Bäume und Sträucher sorgen für einen immer wieder neuen Anblick. Mehrere Teiche, ein Rosengarten und ein Obstgarten runden das Ganze harmonisch ab.
RDV: 8, Chemin du Rupt d’Adoué.
Öffnungszeiten: Samstag von 14.00 bis 18.00 Uhr ? 03 83 22 68 12 ? www.jardin-adoue.com.
Italiano :
Il giardino Adoué è caratterizzato da ampie aiuole di piante perenni resistenti, perfettamente adattate al clima continentale e coltivate senza irrigazione prolungata o protezione invernale. I numerosi alberi e arbusti offrono uno spettacolo sempre diverso. Diversi stagni, un roseto e un frutteto completano l’insieme armonioso.
RDV: 8, Chemin du Rupt d’Adoué.
Apertura: sabato dalle 14.00 alle 18.00 ? 03 83 22 68 12 ? www.jardin-adoue.com.
Espanol :
El jardín de Adoué cuenta con generosos parterres de plantas vivaces resistentes, perfectamente adaptadas al clima continental y cultivadas sin riego prolongado ni protección invernal. Los numerosos árboles y arbustos ofrecen un espectáculo siempre cambiante. Varios estanques, una rosaleda y un huerto completan el armonioso conjunto.
RDV: 8, Chemin du Rupt d’Adoué.
Abierto: sábados de 14.00 a 18.00 h ? 03 83 22 68 12 ? www.jardin-adoue.com.
