Journées européennes du patrimoine 2025 Visite théâtralisée de la Tour de Montaigne Lieu-dit Le Bourg Saint-Michel-de-Montaigne

Journées européennes du patrimoine 2025 Visite théâtralisée de la Tour de Montaigne
Lieu-dit Le Bourg Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20 2025-09-21
Venez rencontrez Montaigne dans sa Tour !
Le comédien Pierre Le Franc, reconnu pour ses visites-spectacles originales qui donnent vie aux grandes figures de l’histoire vient cette fois-ci habiter la Tour de Montaigne le temps d’un week-end.
Dans ce lieu chargé d’histoire, où le philosophe écrivait ses célèbres Essais, Pierre Le Franc prêtera sa voix et son talent à Montaigne lui-même.
Une immersion vivante et sensible, entre théâtre et patrimoine, qui vous plongera au cœur de la pensée humaniste du XVIe siècle.
Samedi 21 septembre
– 14h30 Visite théâtralisée de la Tour de Montaigne avec le comédien Pierre Le Franc de la « On the road Company » 6€
Dimanche 22 septembre
– 10h30 et 14h30 Visite théâtralisée de la Tour de Montaigne avec le comédien Pierre Le Franc de la « On the road Company » 6€
En partenariat avec l’association Montaigne en mouvement. .
Lieu-dit Le Bourg Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 63 93
