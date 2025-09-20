Journées européennes du patrimoine 2025 Visite théâtralisée de la Tour de Montaigne Lieu-dit Le Bourg Saint-Michel-de-Montaigne

Lieu-dit Le Bourg Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

Venez rencontrez Montaigne dans sa Tour !

Le comédien Pierre Le Franc, reconnu pour ses visites-spectacles originales qui donnent vie aux grandes figures de l’histoire vient cette fois-ci habiter la Tour de Montaigne le temps d’un week-end.

Dans ce lieu chargé d’histoire, où le philosophe écrivait ses célèbres Essais, Pierre Le Franc prêtera sa voix et son talent à Montaigne lui-même.

Une immersion vivante et sensible, entre théâtre et patrimoine, qui vous plongera au cœur de la pensée humaniste du XVIe siècle.

Samedi 21 septembre

– 14h30 Visite théâtralisée de la Tour de Montaigne avec le comédien Pierre Le Franc de la « On the road Company » 6€

Dimanche 22 septembre

– 10h30 et 14h30 Visite théâtralisée de la Tour de Montaigne avec le comédien Pierre Le Franc de la « On the road Company » 6€

En partenariat avec l’association Montaigne en mouvement. .

Lieu-dit Le Bourg Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 63 93

