Journées Européennes du Patrimoine 2025 Visites à Plailly Plailly

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Visites à Plailly
Place de l’Église Plailly Oise
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
La ville de Plailly propose à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine l’ouverture et la visite de trois lieux de la ville de 14h à 17h:
-Visite de l’intérieur de l’église,
-Visite de l’intérieur du clocher et montez à l’intérieur de la flèche avec guide (accès par un escalier),
-Visite de la cave gothique, récemment découverte, sous la bibliothèque.
Place de l'Église Plailly 60128 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 30 21
