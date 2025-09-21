Journées Européennes du Patrimoine 2025 Visites à Plailly Plailly

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Visites à Plailly

Place de l’Église Plailly Oise

2025-09-21 14:00:00

2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

La ville de Plailly propose à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine l’ouverture et la visite de trois lieux de la ville de 14h à 17h:

-Visite de l’intérieur de l’église,

-Visite de l’intérieur du clocher et montez à l’intérieur de la flèche avec guide (accès par un escalier),

-Visite de la cave gothique, récemment découverte, sous la bibliothèque.

Place de l’Église Plailly 60128 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 30 21

