JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025:CONFÉRENCE L’HABITAT RURAL D’HIER À AUJOURD’HUI PAR J-C. RICHARD Saint-Jean-de-Fos
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025:CONFÉRENCE L’HABITAT RURAL D’HIER À AUJOURD’HUI PAR J-C. RICHARD Saint-Jean-de-Fos samedi 20 septembre 2025.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025:CONFÉRENCE L’HABITAT RURAL D’HIER À AUJOURD’HUI PAR J-C. RICHARD
Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Lo Picart vous propose une conférence L’habitat rural d’hier à aujourd’hui animée J-C. Richard.
Jean-Claude Richard, directeur de recherche au CNRS, archéologue et historien.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Lo Picart vous propose une conférence L’habitat rural d’hier à aujourd’hui animée J-C. Richard.
Jean-Claude Richard, directeur de recherche au CNRS, archéologue et historien. .
Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie
English :
As part of the Journées Européennes du Patrimoine (European Heritage Days), the Lo Picart association invites you to a talk entitled « L?habitat rural d?hier à aujourd?hui », given by J-C. Richard.
Jean-Claude Richard, CNRS research director, archaeologist and historian.
German :
Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen der Verein Lo Picart einen Vortrag an: « L’habitat rural d’hier à aujourd’hui » (Ländliche Siedlungen von gestern bis heute) unter der Leitung von J-C. Richard.
Jean-Claude Richard, Forschungsdirektor am CNRS, Archäologe und Historiker.
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’associazione Lo Picart organizza una conferenza dal titolo « L’habitat rurale da ieri a oggi » tenuta da J-C. Richard.
Jean-Claude Richard, direttore di ricerca del CNRS, archeologo e storico.
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la asociación Lo Picart organiza una conferencia titulada « L’habitat rural d’hier à aujourd’hui » impartida por J-C. Richard.
Jean-Claude Richard, director de investigación en el CNRS, arqueólogo e historiador.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025:CONFÉRENCE L’HABITAT RURAL D’HIER À AUJOURD’HUI PAR J-C. RICHARD Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT