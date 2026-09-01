Journées européennes du patrimoine 2026 – Abbaye Royale de l’Epau Route de Changé Yvré-l’Évêque

Informations pratiques

Yvré-l’Évêque

Journées européennes du patrimoine 2026 – Abbaye Royale de l’Epau

Route de Changé Abbaye Royale de l’Épau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Rendez-vous pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, une occasion unique de découvrir ou de redécouvrir l’Abbaye Royale de l’Épau !

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 18h, l’Abbaye Royale de l’Épau vous ouvre grand ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. En plus de la traditionnelle visite libre, découvrez l’abbaye lors de visites guidées thématiques de 30 minutes, découvrez la salle Michel d’Aillières habituellement fermée au public, découvrez le jardin permacole à travers des animations ludiques ou encore profitez de la saison photo de l’Epau !

[ GRATUIT ]

VISITE LIBRE

Visitez l’Abbaye Royale de l’Épau en autonomie.

Samedi et dimanche, de 10h à 18h

VISITES THEMATIQUES

Réservation obligatoire : 02 43 84 22 29 | epau.accueil@sarthe.fr

1 • BÉRENGÈRE ET LES PLANTAGENÊTS : Remontez le temps jusqu’au XIIe siècle sur les traces de la fondatrice de l’abbaye et des grandes figures de la dynastie Plantagenêt.

Samedi et dimanche : 10h30/11h30/14h30/15h30/16h30

2 • LA VIE QUOTIDIENNE D’UN MOINE CISTERCIEN : Depuis plus de 900 ans, les moines cisterciens vivent leur religion loin du monde. Découvrez le quotidien de ces hommes et femmes derrière les murs de leurs abbayes.

Samedi et dimanche : 10h30/11h30/14h30/15h30/16h30

3 • LES SÉPULTURES À L’ABBAYE : L’abbaye accueille à l’origine les sépultures de ses abbés et de la reine Bérengère. Découvrez l’histoire de son gisant et les platetombes disparues des abbés autour d’un projet d’archéologie expérimentale.

Samedi et dimanche : 11h/12h/15h/16h/17h

4 • LE LOGIS DE L’ABBÉ : Au XVIe siècle, les abbés commandataires font construire leur demeure attenante aux abbayes. Découvrez l’histoire et les usages de ce bâtiment, aujourd’hui utilisé par le Département de la Sarthe.

Samedi et dimanche : 11h/12h/15h/16h/17h

ANIMATIONS AU JARDIN PERMACOLE

Découvrez le jardin permacole à travers une animation ludique et conviviale autour de la nature et du végétal. Au programme : troc de graines animé par la cheffe de culture, fabrication de sachets de graines et quiz parents-enfants pour relever des défis et confronter vos connaissances autour des plantes, de la biodiversité et des 5 sens. Une expérience participative pour toute la famille !

Samedi et dimanche de 14h à 18h

VISITE DE LA SALLE MICHEL D’AILLIÈRES

La salle Michel d’Aillières, dédiée aux réunions départementales, révèle une autre facette de l’abbaye et sera exceptionnellement ouverte à la visite.

Samedi et dimanche de 15h à 18h

EXPOSITION : LA PHOTO A L’EPAU

Dans le cadre exceptionnel de l’abbaye et de son parc, ce parcours photographique à ciel ouvert propose une déambulation où patrimoine, nature et création contemporaine dialoguent au fil des regards des 5 photographes exposés : Corey Arnold, Paolo Verzone, Kateryna Lebreton, Steven Wassenaar et Gérard Uféras.

Entre visites patrimoniales, découverte du jardin permacole, exposition photographique contemporaine et ouverture exceptionnelle de la salle Michel d’Aillières, ces Journées européennes du patrimoine sont l’occasion idéale de redécouvrir ce joyau cistercien riche de près de 800 ans d’histoire.

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Informations pratiques

Dates : Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Horaires : 10h – 18h / Entrée gratuite

Visites guidées thématiques sur inscription : 02 43 84 22 29 | epau.accueil@sarthe.fr

Café des Moines ouvert de 12h à 18h – Possibilité de restauration sur place

#JEP2026 .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Épau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr

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English :

Join us for this new edition of the European Heritage Days—a unique opportunity to discover or rediscover the Royal Abbey of L’Épau!

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 – Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-09 par CDT72