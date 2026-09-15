Journées Européennes du Patrimoine 2026 Alençon
samedi 19 septembre 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Journées Européennes du Patrimoine 2026
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine seront organisées les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 et auront pour thèmes « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». Ces journées offrent l’opportunité de visiter des monuments et des sites, souvent exceptionnellement ouverts. .
Alençon 61000 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine 2026
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Alençon a été mis à jour le 2026-09-07 par Orne Tourisme
À voir aussi à Alençon (Orne)
- Suivez le guide au Musée des Beaux Arts et de la Dentelle Alençon 15 septembre 2026
- Visite guidée de la maison de la famille Martin, Maison de la Famille Martin, maison natale de Sainte-Thérèse, Alençon 18 septembre 2026
- Exposition de mobilier et d’objets d’art, Hôtel de l’orangerie, Alençon 18 septembre 2026
- Exposition : patrimoine rural du Perche, Hôtel de l’orangerie, Alençon 18 septembre 2026
- Exposition de Willy Lespa, Hôtel de l’orangerie, Alençon 18 septembre 2026