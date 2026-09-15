Informations pratiques

Alençon

Journées Européennes du Patrimoine 2026

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine seront organisées les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 et auront pour thèmes « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». Ces journées offrent l’opportunité de visiter des monuments et des sites, souvent exceptionnellement ouverts. .

Alençon 61000 Orne Normandie

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Alençon a été mis à jour le 2026-09-07 par Orne Tourisme