Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Animations à Suré Suré
samedi 19 septembre 2026 · Suré
Informations pratiques
Suré
Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Animations à Suré
Suré Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Nouveauté à Suré !
L’association du Patrimoine de Suré vous invite à son week-end d’animations dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine :
– Samedi 19 septembre de 10h à 18h : Escape Game et Audioguide
– Samedi 19 septembre à 18h30 : Messe de bénédiction des vitraux
– Samedi 19 septembre à 19h30 : Buvette, restauration et DJ
– Dimanche 20 septembre de 10h à 17h : Escape Game et Audioguide à l’église de Suré .
Suré 61360 Orne Normandie +33 2 43 97 60 63
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L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Animations à Suré Suré a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Maine Saosnois