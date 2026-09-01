Informations pratiques

Suré

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Animations à Suré

Suré Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Nouveauté à Suré !

L’association du Patrimoine de Suré vous invite à son week-end d’animations dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine :

– Samedi 19 septembre de 10h à 18h : Escape Game et Audioguide

– Samedi 19 septembre à 18h30 : Messe de bénédiction des vitraux

– Samedi 19 septembre à 19h30 : Buvette, restauration et DJ

– Dimanche 20 septembre de 10h à 17h : Escape Game et Audioguide à l’église de Suré .

Suré 61360 Orne Normandie +33 2 43 97 60 63

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New Arrivals!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Animations à Suré Suré a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Maine Saosnois