Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Atelier de Création de Vitrail Monflanquin
samedi 19 septembre 2026 · Monflanquin
Informations pratiques
Monflanquin
Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Atelier de Création de Vitrail
7 place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19
L’Office de Tourisme Coeur de Bastides, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026,
propose un atelier de création de vitrail, aux enfants de 6 à 12 ans.
L’Office de Tourisme Cœur de Bastides, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, propose un atelier de création de vitrail, aux enfants de 6 à 12 ans.
Après une introduction ludique permettant de découvrir les techniques de fabrication du vitrail, les enfants réaliseront leur propre création inspirée des vitraux des églises et des cathédrales du Moyen Âge en utilisant des matériaux adaptés.
Les enfants repartiront avec une décoration colorée qui laisse passer la lumière à la manière d’un véritable vitrail !
Venez exprimer toute votre créativité !
L’atelier sera encadré par Alexandra, guide conférencière de l’Office de Tourisme.
Sur réservation uniquement ! Places limitées !
Votre enfant doit comprendre et suivre des consignes en français et pouvoir s’exprimer en français.
Présence d’un parent ou d’un représentant légal obligatoire. .
7 place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Atelier de Création de Vitrail
The Coeur de Bastides Tourist Office, as part of the 2026 European Heritage Days,
is offering a stained-glass workshop for children ages 6 to 12.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Atelier de Création de Vitrail Monflanquin a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Coeur de Bastides
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