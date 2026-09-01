Informations pratiques

Noizay

Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Atelier enfants « L’art du vitrail » à Noizay

Noizay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire.

Noizay

Atelier enfants: l’Art du vitrail

Ils laissent entrer la lumière, décorent nos églises et nous racontent des histoires… Viens admirer les vitraux de l’église de Noizay puis réalise ta propre peinture vitrail sur papier transparent !

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Dimanche à 14h30. Durée : 2h.

Rdv devant l’église.

Nombre de places limité : la réservation, sur le site internet du Pays Loire Touraine, est obligatoire !

Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026. .

Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Atelier enfants « L’art du vitrail » à Noizay Noizay a été mis à jour le 2026-09-05 par ADT 37