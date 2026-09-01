Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Atelier enfants « L’art du vitrail » à Noizay Noizay
dimanche 20 septembre 2026 · Noizay
Informations pratiques
Noizay
Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Atelier enfants « L’art du vitrail » à Noizay
Noizay Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire.
Noizay
Atelier enfants: l’Art du vitrail
Ils laissent entrer la lumière, décorent nos églises et nous racontent des histoires… Viens admirer les vitraux de l’église de Noizay puis réalise ta propre peinture vitrail sur papier transparent !
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Dimanche à 14h30. Durée : 2h.
Rdv devant l’église.
Nombre de places limité : la réservation, sur le site internet du Pays Loire Touraine, est obligatoire !
Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026. .
Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Atelier enfants « L’art du vitrail » à Noizay Noizay a été mis à jour le 2026-09-05 par ADT 37
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