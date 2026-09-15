Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Atelier généalogie Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d’Oléron
jeudi 17 septembre 2026 · Médiathèque Ernest et Louis Lessieux · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Atelier généalogie
Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Grâce à l’UTLMO, apprenez à retracer l’histoire de vos ancêtres et/ou celle de votre maison en manipulant archives et cadastres.
Ouvert à tous.
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Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 92 47 contact@utlmo17.fr
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English : European Heritage Days 2026: Genealogy Workshop
Thanks to UTLMO, learn how to trace the history of your ancestors and/or your home by working with archives and land records.
Open to everyone.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Atelier généalogie Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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