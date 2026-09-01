Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier de Beaubreuil Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier de Beaubreuil
Beaubreuil Limoges Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:15:00
Date(s) :
2026-09-19
Au petit matin du 18 septembre, une découverte surprend les habitants de Beaubreuil : le célèbre panneau publicitaire Carrefour a disparu. Installé depuis des années, il faisait partie du paysage du quartier. Le panneau n’a pas simplement été démonté. Quelqu’un a organisé sa disparition.
Comment le panneau a-t-il été retiré ? Et surtout… Qui l’a volé, et dans quel but ?
A partir de 12 ans – 15 personnes maximum
Balade à prix libre. Balade spéciale dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Réservation obligatoire sur le site internet limoges.alternative-urbaine.com. .
Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 33 86 33 limoges@alternative-urbaine.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier de Beaubreuil
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier de Beaubreuil Limoges a été mis à jour le 2026-09-05 par Terres de Limousin
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