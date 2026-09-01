UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier de Beaubreuil Limoges

samedi 19 septembre 2026 · Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier de Beaubreuil Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Beaubreuil
Ville
87280 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
0 0

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier de Beaubreuil

Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:15:00

Date(s) :
2026-09-19

Au petit matin du 18 septembre, une découverte surprend les habitants de Beaubreuil : le célèbre panneau publicitaire Carrefour a disparu. Installé depuis des années, il faisait partie du paysage du quartier. Le panneau n’a pas simplement été démonté. Quelqu’un a organisé sa disparition.

Comment le panneau a-t-il été retiré ? Et surtout… Qui l’a volé, et dans quel but ?

A partir de 12 ans – 15 personnes maximum
Balade à prix libre. Balade spéciale dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Réservation obligatoire sur le site internet limoges.alternative-urbaine.com.   .

Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 33 86 33  limoges@alternative-urbaine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier de Beaubreuil

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier de Beaubreuil Limoges a été mis à jour le 2026-09-05 par Terres de Limousin

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)