Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier de Beaubreuil

Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:15:00

Date(s) :

2026-09-19

Au petit matin du 18 septembre, une découverte surprend les habitants de Beaubreuil : le célèbre panneau publicitaire Carrefour a disparu. Installé depuis des années, il faisait partie du paysage du quartier. Le panneau n’a pas simplement été démonté. Quelqu’un a organisé sa disparition.

Comment le panneau a-t-il été retiré ? Et surtout… Qui l’a volé, et dans quel but ?

A partir de 12 ans – 15 personnes maximum

Balade à prix libre. Balade spéciale dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Réservation obligatoire sur le site internet limoges.alternative-urbaine.com. .

Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 33 86 33 limoges@alternative-urbaine.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier de Beaubreuil

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier de Beaubreuil Limoges a été mis à jour le 2026-09-05 par Terres de Limousin