Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier des Coutures

Avenue des Coutures Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 20:15:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Dans la nuit du 18 septembre à 23h12, le veilleur en charge de la surveillance du four des casseaux alerte les forces de l’ordre. Un vase en porcelaine d’une grande valeur a disparu !Vous êtes un détective privé mandaté pour résoudre cette affaire mystérieuse. Sauriez-vous capable de retrouver le coupable, l’objet ainsi que le lieu du vol ?

A partir de 12 ans – 15 personnes maximum.

Balade à prix libre. Balade spéciale dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Réservation obligatoire sur le site internet limoges.alternative-urbaine.com. (en lien) .

Avenue des Coutures Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 33 86 33 limoges@alternative-urbaine.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier des Coutures

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier des Coutures Limoges a été mis à jour le 2026-09-10 par Terres de Limousin