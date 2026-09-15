Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier des Coutures Limoges
vendredi 18 septembre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier des Coutures
Avenue des Coutures Limoges Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:15:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19
Dans la nuit du 18 septembre à 23h12, le veilleur en charge de la surveillance du four des casseaux alerte les forces de l’ordre. Un vase en porcelaine d’une grande valeur a disparu !Vous êtes un détective privé mandaté pour résoudre cette affaire mystérieuse. Sauriez-vous capable de retrouver le coupable, l’objet ainsi que le lieu du vol ?
A partir de 12 ans – 15 personnes maximum.
Balade à prix libre. Balade spéciale dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Réservation obligatoire sur le site internet limoges.alternative-urbaine.com. (en lien) .
Avenue des Coutures Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 33 86 33 limoges@alternative-urbaine.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier des Coutures
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Balade Cluedo – quartier des Coutures Limoges a été mis à jour le 2026-09-10 par Terres de Limousin
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