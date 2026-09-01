Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Balade photographique à Vouvray Vouvray
samedi 19 septembre 2026 · Vouvray
Informations pratiques
Vouvray
Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Balade photographique à Vouvray
Avenue André Maginot Vouvray Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Rendez-vous en Pays d’art et d’histoire Loire Touraine pour les Journées européennes du patrimoine.
Venez parcourir Vouvray au fil de ses plus belles photographies anciennes. Mettez-vous dans la peau des photographes d’antan en reproduisant des vues emblématiques ! La balade se terminera par l’exposition de photographies collectionnées par Enzo Begey à la salle Simone Veil. Samedi à 10h. Durée : 2h
Chaussures confortables conseillées. Rdv sous la Halle. Inscription conseillée sur www.paysloiretouraine.fr
Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026. .
Avenue André Maginot Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
Come visit the Loire-Touraine Region of Art and History for the European Heritage Days.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Balade photographique à Vouvray Vouvray a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 37
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