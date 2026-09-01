Journées européennes du patrimoine 2026 Musée des Forges Brocas
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Forges · Brocas
Informations pratiques
Brocas
Journées européennes du patrimoine 2026
Musée des Forges 397 rue Tinarrage Brocas Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Poussez la porte du musée des forges et venez découvrir la vie et le travail des ouvriers landais du 19ème siècle ainsi qu’une riche collection d’objets en fonte.
A l’extérieur les restes du dernier haut fourneau des Landes datant de 1833 domine.
Visite libre ou guidée toutes les heures
A l’occasion des JEP, poussez la porte du musée des forges et venez découvrir la vie et le travail des ouvriers landais du XIXème siècle ainsi qu’une riche collection d’objets en fonte .
A l’extérieur sur le site des forges, entre l’étang des forges, la maison du maître de forges, la grange à charbon (récemment restaurée), l’atelier de finition (en cours de restauration) et la cité ouvrière, les restes du dernier haut fourneau des Landes datant de 1833 domine.
Visite libre ou guidée toutes les heures à partir de 14h30. Réservation non obligatoire. .
Musée des Forges 397 rue Tinarrage Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 35 19 43 museedesforgesbrocas@gmail.com
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English : Journées européennes du patrimoine 2026
Step inside the Musée des Forges and discover the life and work of 19th-century workers in the Landes region, as well as a rich collection of cast-iron objects.
Outside, the remains of the last blast furnace in the Landes region, dating from 1833, stand out.
Self-guided or guided tours every hour
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Brocas a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cœur Haute Lande
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