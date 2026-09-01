Journées européennes du Patrimoine 2026 Terrain communal Buffières

Informations pratiques

Buffières

Journées européennes du Patrimoine 2026

Terrain communal Le Bourg Buffières Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Mon Village en images

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, sur le Terrain communal de Buffières, venez découvrir la grande Odyssée de la Photographie. L’invention qui a bouleversé le monde jusque dans nos villages. Des photos, des cartes postales, des objets plus que centenaires et d’autres surprises seront à découvrir, à déguster. Les grands et les petits, sans limite d’âge, seront accueillis par les bénévoles de l’Association de sauvegarde du patrimoine.

Admirer, jouer, partager des expériences dans une ambiance festive ! .

Terrain communal Le Bourg Buffières 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 15 10 64 c.clouzotbernigaud@gmail.com

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English : Journées européennes du Patrimoine 2026

L’événement Journées européennes du Patrimoine 2026 Buffières a été mis à jour le 2026-09-07 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II