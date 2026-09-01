Journées européennes du Patrimoine 2026 Terrain communal Buffières
samedi 19 septembre 2026 · Terrain communal · Buffières
Informations pratiques
Buffières
Journées européennes du Patrimoine 2026
Terrain communal Le Bourg Buffières Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Mon Village en images
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, sur le Terrain communal de Buffières, venez découvrir la grande Odyssée de la Photographie. L’invention qui a bouleversé le monde jusque dans nos villages. Des photos, des cartes postales, des objets plus que centenaires et d’autres surprises seront à découvrir, à déguster. Les grands et les petits, sans limite d’âge, seront accueillis par les bénévoles de l’Association de sauvegarde du patrimoine.
Admirer, jouer, partager des expériences dans une ambiance festive ! .
Terrain communal Le Bourg Buffières 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 15 10 64 c.clouzotbernigaud@gmail.com
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English : Journées européennes du Patrimoine 2026
L’événement Journées européennes du Patrimoine 2026 Buffières a été mis à jour le 2026-09-07 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II