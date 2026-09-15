Informations pratiques

Carhaix-Plouguer

Journées Européennes du Patrimoine 2026

Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Temps fort unique pour vous sensibiliser, habitants comme visiteurs du territoire de Carhaix et du Poher, aux richesses historiques, architecturales et culturelles constitutives de nos quotidiens.

Cette année avec le thème national du Patrimoine en péril, nous vous proposons une balade de chapelles en chapelles à Carhaix : téléchargez le programme ci-dessous. .

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 04 42

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée