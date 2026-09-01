Informations pratiques

Gien

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Château-Musée de Gien

1 Place du Château Gien Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le 19 et 20 septembre – de 10h à 18h

Visitez librement le Château-Musée de Gien et ses collections cynégétiques et partez à la découverte de l’exposition temporaire « Nom d’un chien, quelle expo !».

Visitez librement le Château-Musée de Gien et découvrez ses collections consacrées à la chasse ainsi que l’exposition temporaire « Nom d’un chien, quelle expo ! ». À travers peintures, sculptures, affiches et objets du quotidien, l’exposition retrace la place du chien dans l’art, l’histoire et la culture populaire. Tour à tour chasseur, gardien, berger ou fidèle compagnon, le chien accompagne les hommes depuis des siècles et occupe une place particulière dans notre imaginaire et notre langage. L’exposition propose également de découvrir l’histoire des races et des standards canins. À ne pas manquer également : une conférence sur l’histoire et les missions de la Centrale Canine, le samedi 19 septembre 2026 à 15h. Réservation conseillée. Tarif réduit : 5€ par personnes – gratuit – de 7 ans. 5 .

1 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 81 43 chateau.musee-gien@loiret.fr

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English :

September 19 and 20—from 10 a.m. to 6 p.m.

Explore the Château-Musée de Gien and its eclectic collections at your leisure, and discover the temporary exhibition “By the Name of a Dog—What an Exhibition!”

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Château-Musée de Gien Gien a été mis à jour le 2026-09-06 par ADRT45