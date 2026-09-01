Informations pratiques

Châtillon-sur-Indre

Journées européennes du patrimoine 2026

Place du Marché Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Centre François Garnier vous ouvre exceptionnellement les portes des vestiges de l’ancienne chapelle Notre-Dame du château de Châtillon-sur-Indre.

Édifiée au XIIIᵉ siècle dans le prolongement du logis royal, cette ancienne chapelle gothique conserve aujourd’hui de nombreux vestiges et fait l’objet d’un important travail de restauration.

Visite-découverte commentée. Une occasion privilégiée de découvrir ce patrimoine méconnu, son histoire et les enjeux liés à sa préservation. Une ouverture exceptionnelle pour découvrir autrement un lieu chargé d’histoire et comprendre les défis de sa restauration et de sa transmission. .

Place du Marché Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 57 secretariat.cfg36@yahoo.fr

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English :

%C0 To mark European Heritage Days, the François Garnier Center is offering a special opportunity to explore the ruins of the former Notre-Dame Chapel at the Château de Chétillon-sur-Indre.

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY