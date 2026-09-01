Journées européennes du patrimoine 2026 Châtillon-sur-Indre
samedi 19 septembre 2026 · Châtillon-sur-Indre
Informations pratiques
Châtillon-sur-Indre
Journées européennes du patrimoine 2026
Place du Marché Châtillon-sur-Indre Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Centre François Garnier vous ouvre exceptionnellement les portes des vestiges de l’ancienne chapelle Notre-Dame du château de Châtillon-sur-Indre.
Édifiée au XIIIᵉ siècle dans le prolongement du logis royal, cette ancienne chapelle gothique conserve aujourd’hui de nombreux vestiges et fait l’objet d’un important travail de restauration.
Visite-découverte commentée. Une occasion privilégiée de découvrir ce patrimoine méconnu, son histoire et les enjeux liés à sa préservation. Une ouverture exceptionnelle pour découvrir autrement un lieu chargé d’histoire et comprendre les défis de sa restauration et de sa transmission. .
Place du Marché Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 57 secretariat.cfg36@yahoo.fr
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English :
%C0 To mark European Heritage Days, the François Garnier Center is offering a special opportunity to explore the ruins of the former Notre-Dame Chapel at the Château de Chétillon-sur-Indre.
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY
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