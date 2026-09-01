Journées Européennes du patrimoine 2026 – Circuit du village perdu de Perfeunten par Lannilien et Kerguelen Camaret-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Camaret-sur-Mer
Informations pratiques
Camaret-sur-Mer
Journées Européennes du patrimoine 2026 – Circuit du village perdu de Perfeunten par Lannilien et Kerguelen
Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 14:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Départs à 10h00 et 14h30
Durée de visite 2h30 .
Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 86 00 40 39
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English :
L’événement Journées Européennes du patrimoine 2026 – Circuit du village perdu de Perfeunten par Lannilien et Kerguelen Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime
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