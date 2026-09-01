Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Journées Européennes du patrimoine 2026 – Circuit du village perdu de Perfeunten par Lannilien et Kerguelen

Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 14:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Départs à 10h00 et 14h30

Durée de visite 2h30 .

Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 86 00 40 39

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English :

L’événement Journées Européennes du patrimoine 2026 – Circuit du village perdu de Perfeunten par Lannilien et Kerguelen Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime