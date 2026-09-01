Journées Européennes du Patrimoine 2026 Concert de l’ensemble Euterpia À 3 temps Église Notre Dame d’Aulaines Bonnétable

Informations pratiques

Bonnétable

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Concert de l’ensemble Euterpia À 3 temps

Église Notre Dame d’Aulaines Aulaines Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

L’association culturelle intercommunale à Bonnétable et la Maison d’école natale de l’écrivain Catherine Paysan organisent un concert de musique baroque, chanson française et romantique qui aura lieu le samedi 19 Septembre 2026 à 17h00 à l’église Notre Dame d’Aulaines à Bonnétable (72) dans le cadre du weekend du patrimoine 2026.

Vous pourrez y découvrir l’ensemble Euterpia avec leur concert À 3 temps .

Composition de l’ensemble

Contralto Lauriane Le Prev

Violon Marie Weisse

Alto Catherine d’Abrigeon

Violoncelle Annie Le Prev

Concert en entrée libre .

Église Notre Dame d’Aulaines Aulaines Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

Within the framework of the European Heritage Days.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Concert de l’ensemble Euterpia À 3 temps Bonnétable a été mis à jour le 2026-08-30 par OT Maine Saosnois