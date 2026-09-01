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Journées Européennes du Patrimoine 2026 Concert de l’ensemble Euterpia À 3 temps Église Notre Dame d’Aulaines Bonnétable

samedi 19 septembre 2026 · Église Notre Dame d'Aulaines · Bonnétable

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Église Notre Dame d'Aulaines
Adresse
Aulaines
Ville
72110 Bonnétable
Département
Sarthe
Tarif

Bonnétable

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Concert de l’ensemble Euterpia À 3 temps

Église Notre Dame d’Aulaines Aulaines Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
L’association culturelle intercommunale à Bonnétable et la Maison d’école natale de l’écrivain Catherine Paysan organisent un concert de musique baroque, chanson française et romantique qui aura lieu le samedi 19 Septembre 2026 à 17h00 à l’église Notre Dame d’Aulaines à Bonnétable (72) dans le cadre du weekend du patrimoine 2026.
Vous pourrez y découvrir l’ensemble Euterpia avec leur concert À 3 temps .
Composition de l’ensemble
Contralto Lauriane Le Prev
Violon Marie Weisse
Alto Catherine d’Abrigeon
Violoncelle Annie Le Prev

Concert en entrée libre   .

Église Notre Dame d’Aulaines Aulaines Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 

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English :

Within the framework of the European Heritage Days.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Concert de l’ensemble Euterpia À 3 temps Bonnétable a été mis à jour le 2026-08-30 par OT Maine Saosnois

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