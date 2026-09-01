Journeés Européennes du patrimoine 2026 – Conservatoire des Métiers d’Autrefois Conservatoire des Métiers d’Autrefois Donzac
samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire des Métiers d'Autrefois · Donzac
Informations pratiques
Donzac
Journeés Européennes du patrimoine 2026 – Conservatoire des Métiers d’Autrefois
Conservatoire des Métiers d’Autrefois 1679 avenue du Brulhois Donzac Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées du Patrimoine, profitez d’un accès gratuit au musée : exposition sur les illustrateurs de contes, démonstration de presse de pommes du verger avec dégustation, et atelier de taille d’arbres tétards.
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Conservatoire des Métiers d’Autrefois 1679 avenue du Brulhois Donzac 82340 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 29 21 96 conservatoire@cc-deuxrives.fr
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English : Journeés Européennes du patrimoine 2026 – Conservatoire des Métiers d’Autrefois
On the occasion of the European Heritage Days, enjoy free admission to the museum : an exhibition on fairy-tale illustrators, a apple pressing demonstration using orchard apples with a tasting, and a pollard tree pruning workshop.
L’événement Journeés Européennes du patrimoine 2026 – Conservatoire des Métiers d’Autrefois Donzac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Deux Rives