Journées Européennes du Patrimoine 2026 : de Courboulay à l’autogare Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Journées Européennes du Patrimoine 2026 : de Courboulay à l’autogare

2 Rue Paul Courboulay Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à pied à la découverte du patrimoine du XXe siècle au fil d’une balade urbaine ponctuée de plusieurs bâtiments emblématiques du Mans : bourse du travail, Direction de la solidarité départementale (visite intérieure), autogare, ancien site de la gare des tramways…

Le patrimoine du XXe siècle, encore souvent méconnu, constitue pourtant une richesse remarquable. Parfois reconnu et labellisé par le ministère de la Culture, il est bien représenté en Sarthe à travers de nombreuses réalisations architecturales emblématiques. Le CAUE s’attache, chaque année, à mettre en lumière ces œuvres à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Le thème de cette édition — « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer » — rappelle toutefois l’importance de préserver cet héritage. Il offre au CAUE l’opportunité de valoriser des réalisations marquantes ayant traversé le temps, mais aussi de rendre hommage à des édifices aujourd’hui disparus, en croisant regard historique et démarche pédagogique.

Sur le chemin :

Ancien site de la gare des tramways et de la Caisse primaire de la sécurité sociale de la Sarthe

Résidence étudiante – central téléphonique

Ancien site des halles commerciales

Immeuble de logements (3e opération)

Direction de la solidarité départementale – Office départemental d’HLM (+ visite intérieure du bâtiment)

Maison des syndicats et des associations – Bourse du travail

Autogare

Gratuit, sur inscription, pensez à vous équiper de chaussures confortables et de quoi vous hydrater.

Départ du parcours au 2 rue Paul Courboulay

#JEP2026 .

2 Rue Paul Courboulay Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 72 35 31

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English :

Set out on foot to explore the heritage of the 20th century on an urban walk that takes you past several iconic buildings in Le Mans: the Labor Exchange, the Departmental Solidarity Office (with an interior tour), the bus terminal, and the former tram station site…

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 : de Courboulay à l’autogare Le Mans a été mis à jour le 2026-09-11 par CDT72