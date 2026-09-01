Informations pratiques

Magné

Journées européennes du patrimoine 2026 – Découvrez les ports secrets de Magné !

Parking du 11eme GRCA Magné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La commune de Magné vous invite à découvrir son histoire, son patrimoine et ses richesses lors de deux visites guidées animées par un guide-conférencier. Parcourez le centre-bourg et partez à la recherche de ses ports secrets pour porter un nouveau regard sur la commune et son identité. Au fil de la visite, anecdotes, histoires et patrimoine local vous permettront de mieux comprendre ce qui fait la richesse de Magné.

L’inscription est obligatoire et les participants doivent se présenter au parking du 11ème GRCA 15 minutes avant le départ. .

Parking du 11eme GRCA Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées européennes du patrimoine 2026 – Découvrez les ports secrets de Magné !

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 – Découvrez les ports secrets de Magné ! Magné a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Niort Marais Poitevin