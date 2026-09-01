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Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Des ruines au musée Landévennec

samedi 19 septembre 2026 · Landévennec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place Yann Landévennec
Ville
29560 Landévennec
Département
Finistère
Tarif

Landévennec

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Des ruines au musée

Place Yann Landévennec Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Laissez-vous conter l’histoire fascinante de l’un des plus anciens monastères de Bretagne ! Vivez un véritable voyage dans le temps pour comprendre 1 500 ans d’histoire bretonne. Parcourez les vestiges de l’ancienne abbaye en découvrant l’évolution architecturale du site, de l’époque carolingienne jusqu’à sa reconstruction romane. Témoins d’un passé grandiose, ces pierres rappellent aussi la fragilité de notre héritage : sa sauvegarde est aujourd’hui un défi crucial pour les générations futures.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11h, 15h et 17h

Durée : 1h15

Prix : Gratuit   .

Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Des ruines au musée Landévennec a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime

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