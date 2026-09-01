Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Des ruines au musée Landévennec
samedi 19 septembre 2026 · Landévennec
Informations pratiques
Landévennec
Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Des ruines au musée
Place Yann Landévennec Landévennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Laissez-vous conter l’histoire fascinante de l’un des plus anciens monastères de Bretagne ! Vivez un véritable voyage dans le temps pour comprendre 1 500 ans d’histoire bretonne. Parcourez les vestiges de l’ancienne abbaye en découvrant l’évolution architecturale du site, de l’époque carolingienne jusqu’à sa reconstruction romane. Témoins d’un passé grandiose, ces pierres rappellent aussi la fragilité de notre héritage : sa sauvegarde est aujourd’hui un défi crucial pour les générations futures.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11h, 15h et 17h
Durée : 1h15
Prix : Gratuit .
Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Des ruines au musée Landévennec a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime
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