Informations pratiques

Courcemont

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Église de Courcemont

Église Saint-Barthélémy Courcemont Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’église, dédiée à St Barthélémy, a eté agrandie au fil des siècles (XIème, XIIème, XVème, XVIème et XIXème siècles)

Autrefois placée sous le patronyme de St Ouen, l’église est aujourd’hui dédiée à St Barthélémy.

L’élément le plus ancien de l’édifice est la nef du XIème siècle.

La nef est prolongée par une abside circulaire du XIIème. Le transept est ajouté au XVIème.

Surmontant l’édifice, le clocher datant du XVIème est caractéristique de l’architecture locale. Il a été consolidé en 1847 car il bougeait à chaque fois que la cloche sonnait.

Au dessus du portail, on retrouve un décor fin avec des moulures et des roses.

En 1867, l’église est percée de fenêtres néo-romanes, le remplacement des piliers en bois et du colombage par des arcs en pierre.

A l’intérieur, on retrouve un mobilier important avec de nombreuses statues (St Antoine, St Louis, St Marc…), une plaque funéraire avec un éclat d’obus de la seconde guerre mondiale.

A noter, un vitrail du XVIème classé représentant les Rois Mages en haut et la fuite en Égypte en dessous .

En 1902, Muller, un manceau, réalise les peintures intérieures (devises latines, saints, Vierge de Lourdes peinte sur la voute du chœur).

Visite libre et gratuite .

Église Saint-Barthélémy Courcemont 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 33 76

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L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Église de Courcemont Courcemont a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Maine Saosnois