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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026, Eglise, La Quinte

samedi 19 septembre 2026 · Eglise · La Quinte

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026, Eglise, La Quinte

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise
Adresse
rue de Coulans 72550 La quinte
Ville
72550 La Quinte
Département
Sarthe

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026 19 et 20 septembre Eglise Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

  • VISITE LIBRE de l’église Notre Dame de la Visitation les 19 et 20 septembre 2026 de 10h00 à 18h00.

  • Accueil et échanges avec les bénévoles de l’association « les amis du patrimoine.

  • INAUGURATION du vitrail du baptistère le 19 septembre 2026 à partir de 10h00.

  • Exposition photos « des ateliers de village » illustrant les différentes étapes de la restauration du vitrail.

Eglise rue de Coulans 72550 La quinte La Quinte 72550 Sarthe Pays de la Loire 0243277015 parking à proximité, accessible PMR
VISITE LIBRE de l’église Notre Dame de la Visitation les 19 et 20 septembre 2026 de 10h00 à 18h00.

MAIRIE LA QUINTE©