JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026, Eglise, La Quinte

Informations pratiques

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026 19 et 20 septembre Eglise Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

VISITE LIBRE de l’église Notre Dame de la Visitation les 19 et 20 septembre 2026 de 10h00 à 18h00.

Accueil et échanges avec les bénévoles de l’association « les amis du patrimoine.

INAUGURATION du vitrail du baptistère le 19 septembre 2026 à partir de 10h00.

Exposition photos « des ateliers de village » illustrant les différentes étapes de la restauration du vitrail.

Eglise rue de Coulans 72550 La quinte La Quinte 72550 Sarthe Pays de la Loire 0243277015 parking à proximité, accessible PMR

VISITE LIBRE de l’église Notre Dame de la Visitation les 19 et 20 septembre 2026 de 10h00 à 18h00.

MAIRIE LA QUINTE©