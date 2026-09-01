Informations pratiques

Saint-Georges-du-Rosay

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Église Saint Georges

Saint-Georges-du-Rosay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une église à découvrir !

Édifice religieux ou château fort ? L’église de St Georges a de quoi surprendre !

D’origine romane (XI), les lieux sont transformés au fil des siècles, notamment au cours des guerres de religion où l’église est fortifiée. Un avant corps est édifié avec un système complet de défense : échauguettes (petites tourelles), meurtrières et portes barrées. Ces éléments de défense échapperont de peu à la destruction au XVIIe.

A l’intérieur on peut y admirer une Vierge à l’enfant, Sainte Barbe, Saint Paul et bien sûr la statue Saint Georges. Vous pourrez également observer le vestige d’une des croix des Aunais.

L’édifice présente bien d’autres trésors : ancien mécanisme d’horloge, exposition sur la famille Cassini, vêtements liturgiques…

Visite libre de l’Eglise – Gratuit .

Saint-Georges-du-Rosay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 40 16

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English :

A church to discover!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Église Saint Georges Saint-Georges-du-Rosay a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Maine Saosnois