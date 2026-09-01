Informations pratiques

Nogent-le-Bernard

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Église Saint Jouin-de-Marnes

Place de l’Eglise Nogent-le-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Eglise dédiée à St Jouin !

Dédié à St Jouin, l’église n’est mentionnée qu’à la fin du XIe. L’édifice est fortifié durant les guerres de religion. Des canonnières (certaines pivotantes) sont ajoutées ainsi qu’un souterrain refuge.

Vous en apercevrez une en faisant le tour de l’église. Vous pourrez également admirer les gargouilles et les magnifiques chapiteaux sculptés de part et d’autre du portail.

A l’intérieur, ne manquez pas les clés de voute et chapiteaux sculptés. L’édifice comporte un mobilier assez riche parmi lequel une sculpture sans tête tenant un livre dont l’origine et la signification reste mystérieuse.

Visite libre .

Place de l’Eglise Nogent-le-Bernard 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

Church dedicated to St Jouin!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Église Saint Jouin-de-Marnes Nogent-le-Bernard a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Maine Saosnois