Journées Européennes du Patrimoine 2026 Estampille de porcelainier Livret-jeu et atelier pour tous Musée national Adrien Dubouché Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Estampille de porcelainier Livret-jeu et atelier pour tous
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Un livret-jeu pour les petits et pour les grands pour découvrir les estampilles et les métiers de la porcelaine. Découvrez ces métiers oubliés du patrimoine immatériel en suivant une enquête auprès de Charles-Edouard Haviland puis partez créer votre propre estampille sur une assiette en porcelaine ! .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Estampille de porcelainier Livret-jeu et atelier pour tous
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Estampille de porcelainier Livret-jeu et atelier pour tous Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin
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