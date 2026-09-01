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Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Exposition au Couvent des Soeurs Passionistes Mamers

samedi 19 septembre 2026 · Mamers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
60, rue du Docteur Godard
Ville
72600 Mamers
Département
Sarthe
Tarif

Mamers

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Exposition au Couvent des Soeurs Passionistes

60, rue du Docteur Godard Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Site historique qui n’est plus occupé par les soeurs depuis 2017, le couvent vous ouvre ses portes. Venez y découvrir la chapelle, le parc et lieux d’habitation.

Également, à l’occasion des Journées du Patrimoine, plusieurs artistes exposeront leurs oeuvres : Pierre Chevallier (photo), Frédéric Geneslay (décorateur), Martine Besombes (peintre-sculpteur), et Johan Cantournet (plasticien, performer et membre du mouvement Hypertendresse) accompagné de Julie Bongiovanni, Marc-Aurèle Tsciederer et Lou Baillard pour leur performance « Inclosion ».

Visite gratuite.   .

60, rue du Docteur Godard Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Exposition au Couvent des Soeurs Passionistes Mamers a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Maine Saosnois

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