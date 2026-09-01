Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Exposition au Couvent des Soeurs Passionistes Mamers
samedi 19 septembre 2026 · Mamers
Informations pratiques
Mamers
Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Exposition au Couvent des Soeurs Passionistes
60, rue du Docteur Godard Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Site historique qui n’est plus occupé par les soeurs depuis 2017, le couvent vous ouvre ses portes. Venez y découvrir la chapelle, le parc et lieux d’habitation.
Également, à l’occasion des Journées du Patrimoine, plusieurs artistes exposeront leurs oeuvres : Pierre Chevallier (photo), Frédéric Geneslay (décorateur), Martine Besombes (peintre-sculpteur), et Johan Cantournet (plasticien, performer et membre du mouvement Hypertendresse) accompagné de Julie Bongiovanni, Marc-Aurèle Tsciederer et Lou Baillard pour leur performance « Inclosion ».
Visite gratuite. .
60, rue du Docteur Godard Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Exposition au Couvent des Soeurs Passionistes Mamers a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Maine Saosnois
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