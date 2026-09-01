Informations pratiques

Monflanquin

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Exposition « Les innovations techniques à l’époque des bastides »

Place des Arcades Musée des Bastides Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées européennes du patrimoine seront l’occasion, pour le Musée des Bastides de Monflanquin, de s’intéresser aux innovations techniques au Moyen Âge.

L’exposition « Les innovations techniques à l’époque des bastides” est une réalisation de la Fédération des Bastides d’Aquitaine.

Les Journées européennes du patrimoine des 19 et 20 septembre 2026 seront l’occasion, pour le Musée des Bastides de Monflanquin, de s’intéresser aux innovations techniques au Moyen Âge.

L’exposition « Les innovations techniques à l’époque des bastides” est une réalisation de la Fédération des Bastides d’Aquitaine. .

Place des Arcades Musée des Bastides Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 contact@coeurdebastides.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Exposition « Les innovations techniques à l’époque des bastides »

The European Heritage Days will provide the Monflanquin Bastides Museum with an opportunity to explore technical innovations in the Middle Ages.

The exhibition “Technical Innovations in the Age of the Bastides” is organized by the Federation of Bastides of Aquitaine.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Exposition « Les innovations techniques à l’époque des bastides » Monflanquin a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Coeur de Bastides