Informations pratiques

Haguenau

Journées européennes du patrimoine 2026

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion de cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine, un programme riche et diversifié vous est proposé afin d’éveiller votre curiosité !

À l’occasion de cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine, un programme riche et diversifié vous est proposé afin d’éveiller votre curiosité !

Ces deux journées seront l’occasion de (re)découvrir des lieux incontournables de Haguenau et de participer à de nombreuses animations : porter un nouveau regard sur l’architecture et les décors fabuleux du Musée Historique à travers les croquis des Urban Sketchers, assister à des ateliers originaux proposés par la Médiathèque, échanger autour du patrimoine du futur au Théâtre avec la Cie Sémaphore, suivre un spécialiste au cœur de la ville pour mieux comprendre l’histoire et l’architecture de monuments emblématiques ou encore flâner au Musée Alsacien à la découverte des nouveautés de son parcours…

Visites guidées, ateliers, rencontres et découvertes rythmeront ce week-end, offrant à chacun l’opportunité d’approfondir sa connaissance du patrimoine de la ville et de contribuer à sa valorisation et à sa transmission.

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Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 29 39 musees-archives@agglo-haguenau.fr

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English :

%C0 To mark this new %E9dition of the European Heritage Days, we’re offering a rich and diverse program designed to spark your curiosity!

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Haguenau a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau