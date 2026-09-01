Informations pratiques

Mamers

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – La Grange

1 bis rue Ernest Renan Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Nous vous proposons la découverte d’un cabinet de curiosités ; il y a dans ce lieu de tout, un peu !

Entrée libre et gratuite .

1 bis rue Ernest Renan Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 08 18 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – La Grange Mamers a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Maine Saosnois