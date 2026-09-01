AGENDA · Mamers
Journées Européennes du Patrimoine 2026 – La Grange Mamers
dimanche 20 septembre 2026 · Mamers
Informations pratiques
Mamers
Journées Européennes du Patrimoine 2026 – La Grange
1 bis rue Ernest Renan Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Nous vous proposons la découverte d’un cabinet de curiosités ; il y a dans ce lieu de tout, un peu !
Entrée libre et gratuite .
1 bis rue Ernest Renan Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 08 18 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – La Grange Mamers a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Maine Saosnois
À voir aussi à Mamers (Sarthe)
- Festival de théâtre Mamers en scène 9ème édition Théâtre municipal Mamers 17 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Église Saint-Nicolas Mamers 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Exposition au Couvent des Soeurs Passionistes Mamers 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Mamers 19 septembre 2026
- Visite Flash « le vitrail Fialeix de Saint-Nicolas, une verrière sarthoise méconnue », Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers 19 septembre 2026