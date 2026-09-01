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AGENDA · Mamers

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – La Grange Mamers

dimanche 20 septembre 2026 · Mamers

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
1 bis rue Ernest Renan
Ville
72600 Mamers
Département
Sarthe
Tarif

Mamers

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – La Grange

1 bis rue Ernest Renan Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Nous vous proposons la découverte d’un cabinet de curiosités ; il y a dans ce lieu de tout, un peu !
Entrée libre et gratuite   .

1 bis rue Ernest Renan Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 08 18 35 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – La Grange Mamers a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Maine Saosnois

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