Journées Européennes du Patrimoine – 2026 La Teste-de-Buch
samedi 19 septembre 2026 · La Teste-de-Buch
Informations pratiques
La Teste-de-Buch
Journées Européennes du Patrimoine – 2026
La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, il est possible de visiter :
– La Villa Téthys
– Le Mur de l’Atlantique
– Le Moulin de Bordes
– « Empreinte d’un passé oublié » (le Centre-Ville)
– Le Quartier du Lapin Blanc
Le programme : https://www.latestedebuch.fr/agenda/journee-europeennes-du-patrimoine/
Contactez l’Office de Tourisme pour connaître les jours et horaires et vous inscrire. .
La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine – 2026
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – 2026 La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-09-07 par OT La Teste-de-Buch
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