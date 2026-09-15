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AGENDA · La Teste-de-Buch

Journées Européennes du Patrimoine – 2026 La Teste-de-Buch

samedi 19 septembre 2026 · La Teste-de-Buch

Journées Européennes du Patrimoine – 2026 La Teste-de-Buch

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
33260 La Teste-de-Buch
Département
Gironde
Tarif

La Teste-de-Buch

Journées Européennes du Patrimoine – 2026

La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, il est possible de visiter :
– La Villa Téthys
– Le Mur de l’Atlantique
– Le Moulin de Bordes
– « Empreinte d’un passé oublié » (le Centre-Ville)
– Le Quartier du Lapin Blanc
Le programme : https://www.latestedebuch.fr/agenda/journee-europeennes-du-patrimoine/
Contactez l’Office de Tourisme pour connaître les jours et horaires et vous inscrire.   .

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14  info@tourisme-latestedebuch.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine – 2026

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – 2026 La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-09-07 par OT La Teste-de-Buch

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